Demi Lovato continúa consumiendo sustancias bajo supervisión

Recientemente la actriz y cantante confesó que tuvo tres derrames y un infarto por la sobredosis de 2018. Esto como promoción a su nuevo documental de YouTube llamado ‘Demi Lovato: Dancing With the Devil’, el cual se estrenará el próximo 23 de marzo.

Ahora ha revelado que aunque ha tenido fuertes problemas con sus adicciones no ha dejado de consumir por completo el alcohol y las drogas. Durante una entrevista que ofreció para la revista Glamour de este mes, Demi Lovato aseguró que no ha podido dejar estas sustancias de golpe, ya que su restricción completa la orillarían a una recaída y necesita encontrar un equilibrio.

Demi explicó que la está asesorando su coach de recuperación, “estoy viviendo un lado de mi vida completamente legalizándome y este otro lado siguiendo un programa que me dice que si tengo un desliz, voy a morir”.

A pesar de esta fuerte revelación Lovato no teme una recaída ya que actualmente no esta sola en este proceso y sus terapeutas le permiten el consumo de alcohol y marihuana. Aunque no especificó qué días son los que se da ese permiso, pero confesó que se siente muy tranquila.

“Ellos me dijeron que merezco esta oportunidad de tomar una decisión por mí misma, así que eso hago”, explicó Demi. Pero también dijo que esta visión dogmática, de un “mundo de todo o nada”, sobre la sobriedad la confundió un poco y que este es un plan solo para ella y nadie más.

Durante la entrevista también habló de su sexualidad y su vida sentimental.

“Cuando comencé a envejecer, comencé a darme cuenta de lo queer que soy en realidad. El año pasado estuve comprometida con un hombre, y cuando no funcionó, pensé, esta es una gran señal. Pensé que iba a pasar mi vida con alguien. Ahora que no iba a hacerlo, sentí esta sensación de alivio por poder vivir mi verdad”, agregó.

