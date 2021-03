Confirman la llegada de una nueva serie animada de ‘Star Wars’

Han anunciado la llegada de una nueva serie de ‘Star Wars’ la cual llevará por nombre ‘The Bad Batch’ y por supuesto el estreno será a través de Disney Plus.

Con este anuncio, llegó el tráiler oficial que promete ser una de las mejores historias del universo de ‘Star Wars’.

Por lo anterior, muchos han confirmado que es parte de la historia que pudieron ver en ‘La Guerra de los Clones’, serie animada que tuvo siete temporadas.

Mientras tanto, los nombres que más han sonado para esta producción son: Dave Filoni, Athena Portillo, Brad Rau y Jennifer Corbett. El productor ejecutivo es Josh Rimes y la escritora principal será Jennifer Corbett.

Star Wars: #TheBadBatch, an Original Series, arrives May the 4th on @DisneyPlus. pic.twitter.com/mEj3e78tQg

— Star Wars: The Bad Batch (@TheBadBatch) March 30, 2021