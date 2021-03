María habla por primera vez sobre la muerte de Mariana Levy

Desde hace 9 meses, Talina Fernández ha debutado en el mundo de la web con algunos vídeos que ha realizado gracias a su familia y recientemente tuvo una conmovedora y divertida entrevista con su nieta María Levy.

Ambas hablaron sobre la muerte de Mariana Levy y una vez más, Talina confirmó que de no haber estado María con ella, ella se habría muerto por la tristeza.

Sin embargo, por primera vez, María habló sobre cómo enfrentó la muerte de su mamá durante esa época, y confirmó que aunque nunca lloró, el sentimiento de tristeza cambió radicalmente su personalidad.

(A partir del minuto 3:10)

“María no podía llorar, desde que murió su mamá nunca pudo llorar, estaba ‘atorada’”, resaltó Talina y, María confirmó que durante esa época comenzó a revelarse y se convirtió en una ‘bully’.

La modelo aprovechó este espacio para disculparse con todas las personas a las que dañó y lamentó haberse desquitado con ellos, para lidiar con la pérdida de su mamá.

“Lo peor que hice yo creo, fue algo muy feo… como no podía llorar, no podía sacar todo lo que está viviendo, lo sacaba de otras maneras muy feas, entonces en secundaria era super ‘bully’ y la verdad me arrepiento muchísimo y le quiero pedir perdón a todas las personas que llegué a lastimar”, finalizó.