Muere el actor Jeremy Bulloch reconocido por interpretar a Boba Fett en ‘Star Wars’

A sus 75 años el actor británico Jeremy Bulloch, reconocido por darle vida al cazarrecompensas Boba Fett en la trilogía original de ‘Star Wars’ murió este jueves.

De acuerdo al portal Variety, el actor falleció en Londres rodeado de su familia, tras complicaciones de la enfermedad de Parkinson, misma que padeció durante varios. El representante del actor dio a conocer la noticia.

Jeremy Bulloch, the actor best known for playing Boba Fett in the original #StarWars trilogy, has died at 75: "He died peacefully, in hospital, surrounded by his family, from health complications following his many years living with Parkinson’s disease." https://t.co/ygirRGCl8T pic.twitter.com/12NwVyzInX

