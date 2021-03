Confirman live-action de ‘Thundercats’

Después de varios rumores, los estudios Warner Bros. han confirmado que se realizará una película live-action de los ‘Thundercats’.

Además se dio a conocer que el director que se encargará de realizar el proyecto, será Adam Wingard, el mismo que se encargó de dirigir ‘Godzilla vs Kong’ y ‘Death Note’. Se sabe que esta adaptación será con personajes reales (CGI).

La película lo está desarrollando Dan Lin de Rideback y Roy Lee de Vertigo y además el guión está a cargo de Simon Barrett.

Como sabrás la historia es sobre un grupo de felinos humanoides lidereados por Lion-O. Así Cheetarah, Panthro, Tigra, Jaga, Wilykit, Wilykat y Snarf abandonan el planeta Thundera buscando cómo dejar su especie. Finalmente llegan a Tercera Tierra, enfrentándose a Mumm-Ra y los Mutantes, por el control de la Espada de los Presagios de Lion-O.

“Quiero hacer una película de Thundercats que te lleve de regreso a esa estética de los 80. No quiero reinventar su apariencia. Quiero que se parezcan a Thundercats. Tampoco quiero hacerlo en vivo. No quiero que se parezca a Cats, no quiero ese tipo de problemas, sin faltarle el respeto a ese director al que no pretendo tirar debajo del autobús más que todos los demás. Quiero hacer una película que nunca hayas visto antes. Una película CGI híbrida que tiene un aspecto hiperrealista y, de alguna manera, cierra la brecha entre dibujos animados y CGI. Ese es el punto de partida, y Simon Barrett y yo nos estamos metiendo en el guión ahora”, detalló el famoso director.