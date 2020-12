El universo de ‘Star Wars’ se expande con estas producciones

Desde mediados del año pasado se dio a conocer el regreso de Ewan McGregor para la serie ‘Obi-Wan Kenobi’.

Ahora se ha confirmado también el regreso de Hayden Christensen como Darth Vader, además de otros emocionantes estrenos dentro del universo de ‘Star Wars’, noticias que han emocionado a sus fanáticos de todo el mundo.

Fue a través de las redes oficiales de ‘Star Wars’ y obviamente de ‘Disney’ que se revelaron los próximos estrenos y producciones, una de ellas también incluye el regreso de Diego Luna como el Capitán Cassian Andor, quien apareció por primera vez en la película ‘Rogue One: una historia de Star Wars’, estrenado en 2016, hechos sucedidos antes del ‘Episodio IV’.

También nos adentraremos en la vida de Ahsoka, la aprendiz de Anakin Skywalker.

“Ahsoka, una nueva Serie Original, protagonizada por Rosario Dawson y ambientada dentro de la línea de tiempo de @TheMandalorian, llega a #DisneyPlus”, se puede leer en la descripción de la siguiente publicación.

En el avance de la serie de ‘Obi-Wan Kenobi’ la plataforma de Star Wars escribió: “Hayden Christensen regresa como Darth Vader, uniéndose a Ewan McGregor en OBI-WAN KENOBI. La Serie Original comienza 10 años después de los dramáticos eventos de Revenge of the Sith y llegará a #DisneyPlus.”.

Otros lanzamientos son ‘Rangers of the New Republic’, la cual estará ambientada dentro de la línea de tiempo de la exitosa serie ‘The Mandalorian’.

Pero eso no es todo, Disney también tiene contenido animado, como ‘The Bad Batch’, una nueva serie original animada de Lucasfilm Animation.

Además preparan ‘Star Wars: Visions’, una serie original de cortometrajes animados, la cual celebra la galaxia de ‘Star Wars’ a través de la lente de los mejores creadores de anime japoneses del mundo”, se estrenará el próximo año.