Jenny García y su bebé tienen COVID-19

La bailarina dio a conocer la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram donde también compartió el dolor que siente de ver a su bebé sufrir por la enfermedad.

Fue a través de sus historias breves de la plataforma que Jenny García compartió que se ha alejado de las redes sociales porque no ha sentido bien en días pasados y menos ahora que ella y su bebé están enfermos de COVID-19.

“Desgraciadamente a Luca y a mí nos llegó el bicho de una forma inesperada pegándonos muy fuerte. Ahora que soy mamá, no me importa como me sienta, mientras mi bebé esté bien. Verlo irritado, llorón y con dificultad para poder respirar, eso me tenía muy mal”.