Magnate antivacunas británico, pierde la vida por COVID-19

Alan Steel, era un empresario reconocido en Reino Unido y su nombre cobró mucha fama, luego de dar su postura contra las vacunas del coronavirus, sin embargo, falleció a causa de este virus.

El empresario ingresó el pasado 15 de septiembre al hospital por complicaciones, y de inmediato tuvo que ser intubado, ya que su estado de salud era grave.

Más tarde, Alan utilizó sus redes sociales, para confirmar que se había contagiado del virus y confirmar que estaba a punto de ingresar a cuidados intensivos.

“Quizás se pregunten por qué he estado tan callado. Durante la mayor parte de las últimas dos semanas he estado peleando una batalla contra la COVID-19. He estado con oxígeno en el hospital desde entonces. Paso a cuidados intensivos hoy”, escribió en sus redes.