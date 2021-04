Conductora de ‘Enamorándonos’ anuncia su retiro

‘Enamorándonos’ es uno de los programas más vistos de la televisión y aunque su última temporada en la televisión nacional terminó, la franquicia llegó a Estados Unidos, donde ha tenido gran éxito.

Pero luego de algunos meses de éxito, Ana Patricia Gámez, presentadora de ‘Enamorándonos USA’ anunció que luego de trabajar 10 años en televisión, ha decidido retirarse temporalmente.

“Como madre he decidido poner una pausa en mí carrera profesional para dedicarme a ser madre 24/7 porque la niñez de mis hijos va a avanzar, van a crecer, y quiero estar esos momentos con ellos. Esto no es un ‘adiós’, quizás un ‘hasta pronto’, no se si cercano o lejano, por ahora el ciclo se cierra en junio cuando termine esta temporada de ‘Enamorándonos’”, confirmó conmovida junto a sus compañeros.