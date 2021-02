Chiquis Rivera comparte vídeo desde su regadera

La cantante volvió a mandar un mensaje de amor propio con un candente Boomerang en Instagram donde aparece sin ropa.

En su publicación, la cual compartió en blanco y negro, se aprecia cómo Chiquis está dentro de su regadera, aparentemente después de tomar una ducha y en el vidrio empañado dibuja un corazón, mientras se se aprecia su silueta.

“Ama, abraza y aprecia tu cuerpo. No dejes que nadie te dicte la talla del vestido que “deberías” ser”, es el poderoso mensaje que compartió en la descripción de su publicación que acumula más de un millón de reproducciones.

El pasado mes de enero fue captada por un paparazzi en Tulum y aunque las imágenes sin filtro comenzaron a circular, ella salió a defnderse.

“Después de que se viralizaran estas fotografías, la misma Chiquis colgó un boomerang en su cuenta oficial de Instagram la que acompañó con el siguiente mensaje: “Con cicatrices, estrías, celulitis, y todas mis imperfecciones… YO me AMO!!!! Me ACEPTO y me caigo MUY bien! GRACIAS A DIOS #NoFilter #NoEdit #NoFaceTune”.