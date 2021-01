Captan a Chiquis Rivera sin filtros y en bikini

Esta semana se dio a conocer que Chiquis Rivera se había escapado de la rutina a Tulum. A través de su cuenta oficial de Instagram compartió un atrevido vídeo en sus historias breves en donde presumió su trasero.

Y en las últimas horas han circulado algunas imágenes captadas por un paparazzi en las que aparece Chiquis sin poses ni filtros. Las imágenes se dividieron, pero resaltaron los comentarios que defendían a la cantante por sus curvas.

“Una mujer al natural es lo mejor ,ella super linda ,y creeo que ella se siente super bien con su cuerpo ,tiene seguridad es lo importante que a nadie le importe lo que diga la gente ser uno mismo es importante”, es uno de los comentarios.

Fue en la cuenta oficial de Instagram ‘El precio de la fama’ donde se compartieron al menos cuatro fotografías.

Después de que se viralizaran estas fotografías, la misma Chiquis colgó un boomerang en su cuenta oficial de Instagram la que acompañó con el siguiente mensaje: “Con cicatrices, estrías, celulitis, y todas mis imperfecciones… YO me AMO!!!! Me ACEPTO y me caigo MUY bien! GRACIAS A DIOS #NoFilter #NoEdit #NoFaceTune”.

Incluso no se quedó callada y decidió mandar un mensaje a los paparazzis en sus historias breves, dejando entrever que están editadas pero se siente orgullosa de su cuerpo.

“Y pues nada quiero darle un saludo a los paparazzis. Hola yo entiendo el trabajo de los paprazzis, lo malo, lo feo, lo negativo. lo que ellos puedan extender engrandecer lo van a hacer para ellos hacer sus notas. Los respeto es su trabajo, cada quien, un besito. Yo sigo feliz y muy muy pero muy orgullosa de mi cuerpo, no soy perfecta. Pero gracias a dios no me falta que estén en fila muchos”, explicó en sus clips.

Esta es otra serie de imágenes que colgó en la misma plataforma.