Céline Dion es diagnosticada con trastorno

La célebre cantante anunció que sufre una enfermedad neurológica la cual la obligó a cancelar su gira europea de 2023.

Fue a través de sus propias redes sociales donde Celine Dion dio a conocer la noticia sobre el diagnóstico médico y detalló algunas las experiencias que ha tenido con los síntomas y el tratamiento. De acuerdo con la cantante, la enfermedad que padece es el síndrome de la persona rígida, lo cual le causa espasmos musculares que le impiden actuar.

“Como saben, siempre he sido un libro abierto, y no estaba preparada para decir nada antes, pero ahora lo estoy. Un gran equipo médico trabaja junto a mí para ayudarme a ponerme bien, y también me dan esperanza y apoyo mis hijos”.