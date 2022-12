Canelo Álvarez se disculpa con Lionel Messi y así reaccionó el futbolista

Después de protagonizar una acalorada pelea virtual con David Faitelson, debido a que Saúl ‘Canelo’ Álvarez arremetió en contra de Lionel Messi, el boxeador decidió ofrecer una disculpa por la misma vía al futbolista argentino, momentos previos al último encuentro de la Selección Mexicana.

Fue a través de su cuenta verificada de Twitter que ‘El Canelo’ se disculpó con Messi pero también con los argentinos.

“Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mi”, escribió el pugilista.

El mensaje recibió cerca de medio millón de reacciones y fue comentado por más de 50 mil personas.

El mensaje también lo publicó en su cuenta de Instagram, por medio de sus historias breves donde agregó otro mensaje especial, antes de conocer los resultados que le darían el pase a Argentina a octavos de final, mientras que a la Selección

Por otra parte el argentino reaccionó a la polémica y aceptó que ya vio la disculpa del Canelo y explicó que entiende perfectamente la situación pero no se disculpará porque no siente que ofendió a nadie.

“Fue un mal entendido, el que me conoce sabe que nunca le he faltado el respeto a nadie, quees parte de un vestuario que es lo que pasa después de un partido, dejar la camiseta ahí, y no hay más, es más creo que no tengo que pedir perdón a nadie, ni al pueblo de México, ni a nadie.”