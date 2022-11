Andrés Guardado defiende a Messi, después de la polémica con ‘El Canelo’

El fin de semana se viralizó el festejo que vivió la selección de Argentina dentro de los vestidores, después de derrotar a México el pasado sábado, pero todo fue debido a una acción que tuvo Lionel Messi, ya que mientras celebraba, hizo a un lado con su pie una playera de la selección mexicana.

Esto fue duramente criticado por Saúl Álvarez, quien se indignó y a través de su cuenta de Twitter arremetió en contra del futbolista argentino, incluso la polémica se hizo más fuerte después de que comenzara una pelea con el comentariasta David Faitelson.

Sin embargo, después de la polémica, Andrés Guardado, decidió aclarar la situación pues fue quien le entregó la playera a Messi y asegura que ‘El Canelo’ no sabe lo que se vive dentro de los vestidores, incluso defendió al argentino, agregando que es una persona respetable.

“Sé la persona que es Leo, desgraciadamente El Canelo, no sabe lo que se vive en un vestidor, para mi me parece una tontería, no tiene mayor importancia”, expresó Andrés y dijo “cuando tu dejas sudado en el suelo es para lavar, en el vestuario se vive así”, incluso dijo que él llegó y hizo lo mismo con la playera de Messi.