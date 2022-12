Vanessa Huppenkothen se graba llorando por la eliminación del tri

Después de que a Selección Mexicana no lograra pasar a octavos de final, por los resultados obtenidos en sus encuentros durante su desempeño en el Mundial de Qatar 2022, hubo muchas personas que usaron sus redes sociales para desahogarse.

Una de ellas fue la conductora deportiva Vanessa Huppenkothen, quien se grabó llorando por la eliminación del tri y lo compartió en su cuenta verificada de Instagram y aseguró que no fue al estadio y agregó que le dolió mucho la eliminación.

View this post on Instagram

Más tarde, la misma Vanessa volvió a reconocer que fue una “ridícula” y que le da pena y lo quiere borrar, por compartir un video llorando por la Selección pero decidió dejarlo ahí.

“Oigan hace rato subí un video por la eliminación de México y me puse a llorar y me bien ridícula, y lo veo y me da pena y lo quiero borrar, pero bueno así soy, así eres Vanessa, ni modo, así te hizo Dios, así te hiceron tus papás y es lo padre del fútbol también que las emociones están flor de piel, lo sientes lo vibras, pero espero que no se hayan burlado mucho de mi”, explicó Vane.