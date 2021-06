Se vuelve a viralizar audio de Alexa Parra discutiendo con Ginny Hoffman

A pesar de que Ginny Hoffman insiste en declarar que todo lo que vivió su hija menor, Alexa Parra es verdad, durante su presentación en varios programas de televisión, ha cobrado fuerza un audio que probaría cómo era la relación entre la actriz y su hija.

Aunque este audio ya había circulado anteriormente, se ha vuelto a viralizar después de la detención del actor Héctor Parra, quien enfrenta acusaciones de abuso sexual por parte de Alexa.

En el audio se aprecia una acalorada conversación entre Alexa Parra y Ginny Hoffman, en la que la menor defendía a Héctor Parra de su mamá, quien ejercía cierta presión sobre su hija.

“Si tu papá te agarra para dar entrevistas y para que tú digas algo frente a las cámaras o que tu digas algo en una revista, entonces sí me voy a un juzgado, estoy tratando de aguntartme muchas cosas mami que tú no sabes, muchas cosas que he aguantado a tu papá desde que lo conozco, muchas cosas por las que me divorcié”, le dice Hoffman a la menor que responde: “¿Y a mi qué? ¿Ves quién es la que me está metiendo?”.