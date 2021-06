Difunden vídeo del momento exacto en el que se derrumbó edificio de Miami

Esta madrugada ocurrió una tragedia en Miami, cuando un edificio de 12 pisos colapsó dejando al menos una persona muerta, diez lesionadas que fueron tratadas en el lugar, dos fueron transportadas a hospitales y 35 rescatadas por los balcones del edificio.

De acuerdo a varias fuentes oficiales el colapso ocurrió alrededor de las dos de la mañana, hora local. Además Freddy Ramírez, director de la policía confirmó el balance de 99 personas desaparecidas.

El momento exacto del trágico colapso fue captado por una cámara de seguridad de vídeo, mismo que ha sido difundido en varios medios de Estados Unidos, donde se aprecia cómo la parte de la estructura cae totalmente.

Según indica la cadena WSVN 7 News, la primera en difundir el vídeo, el cual ya recorre toda la web, el material fue captado por una cámara de vigilancia ubicada muy cerca de la zona.

JUST IN: 7News has obtained surveillance video of the moment the Champlain Towers South Condo collapsed in Surfside early this morning.

According to a fire official, 35 people were pulled from the collapsed building. Search and rescue efforts ongoing. https://t.co/Ac7KgnJOSO pic.twitter.com/oeczbumRG9

— WSVN 7 News (@wsvn) June 24, 2021