Así le respondió Magaly Chávez a Alfredo Adame por burlarse de los filtros que usa

El conductor causó una nueva polémica en sus redes sociales después de que se burlara descaradamente de su ex novia Magaly Chávez, con quien incluso se comprometió y entró a un reality show, donde su relación se fracturó al borde de la separación.

Hace una semana, Alfredo Adame compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram donde aparentemente se ve el filtro que usa pues se le ve el rostro sin arrugas y con blush en sus mejillas. Además de burlarse con el mensaje que escribió etiquetó a Magaly Chávez en el mensaje.

“Yuuupi. Ya tengo filtros como los de @magaly_chavezoficial. Me voy a ver bien FIU FIU”, se puede leer en la descripción del clip.

Inmediatamente Magaly le respondió en la sección de comentarios furiosa por burlarse de utilizar filtros.

“Ya supérame señor. ¿O ya no tiene de otra cosa que hablar? Alguna peleita por ahí? No? Ándele ármese otro show ya ve que yo me cuelgo de su fama jajajajaja”, escribió Magaly en un comentario donde Adame se peleó con seguidores de la modelo.