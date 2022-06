Jessica Díaz reacciona a las sospechas de Magaly Chávez y la supuesta infidelidad de Alfredo Adame

Este fin de semana salió a la luz una declaración de Magaly Chávez sobre una supuesta infidelidad de Alfredo Adame dentro del reality show ‘Soy famoso, ¡Sácame de aquí!’.

De acuerdo a la entrevista que ofreció Magaly al programa ‘Venga la alegría‘ reveló que el conductor le habría sido infiel con Jessica Díaz, a quien consideraba una de sus mejores amigas dentro del reality y quien llegó hasta la final.

Sin embargo, durante la transmisión de matutino, Jessica estaba presente cuando se dio a conocer la noticia y reaccionó casi al momento con muchísima sorpresa, pues también consideraba que Magaly Chávez y ella habían construido una relación de amistad muy fuerte.

“Wow! Estoy en shock, mi querido público, no sé estoy en shock porque yo amo a Magaly, porque ella fue mi gran amiga en la jungla, yo no había visto este video, y de verdad estoy en shock, no entiendo a lo que se refiere que primero con el papá y luego con el hijo , me quedé igual que ustedes”, respondió.