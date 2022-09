Así reaccionó Camila Sodi cuando se encontró a su ex

La actriz compartió a través de sus historias breves de Instagram una serie de clips en los que mostró cual fue su reacción al ver a su ex novio.

Aunque no especificó de quien se trataba, Camila Sodi compartió el relajado look que llevaba cuando se encontró a este exnovio en la calle y relató la verguenza que sintió al ver a su novia super arreglada.

“Callense los ojos, ok vean esto, homeless total, de que un gano ahí, o sea devastación, vengo del yoga, un desastre y me topo con un ex novio en la calle y venía con una chava arregladísima, guapísima”, relató Camila mostrando su outfit.