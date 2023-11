Aracely Arámbula rompe el silencio sobre su disputa legal con Luis Miguel

En una entrevista exclusiva con el programa español “Fiesta”, la talentosa actriz y cantante Aracely Arámbula ha decidido finalmente abordar la creciente controversia en torno a los problemas legales que enfrenta con su ex, el icónico cantante Luis Miguel.

“La verdad siempre sale a la luz”, afirmó Arámbula en su primera declaración pública sobre el tenso proceso legal relacionado con la manutención de sus hijos, Miguel y Daniel, nacidos en 2006 y 2008, respectivamente. La actriz, conocida por su participación en telenovelas como “Soñadoras” y “La Madrastra”, había mantenido silencio desde que acusó públicamente a Luis Miguel de ser un presunto deudor alimenticio hace algunas semanas.

Durante la entrevista, Arámbula aclaró la situación en torno al pago millonario que Luis Miguel realizó a favor de sus hijos, un pago que hasta el momento no ha sido cobrado. “Esta situación tiene un proceso y no se puede hacer cuando la gente lo desea. En septiembre depositó el dinero, pero no me lo notificaron”, explicó la también cantante, refutando las dudas sobre su intención de perjudicar al artista.

Arámbula negó enérgicamente que su demora en emprender acciones legales tuviera motivaciones ulteriores. “Por tener consideración y pensar en mis hijos, no quería que estuviéramos en este proceso. De hecho, es la tercera vez que se hace. Ese dinero es para los estudios universitarios de mis dos hijos. Se hará a través de la ley”, confesó.

La artista, reconocida por su sinceridad, respondió también a las preguntas sobre la prolongada espera para iniciar el proceso legal. “No se trata ni de dinero, ni de poder, ni de dañar a nadie, simplemente se trata de que en este momento se tenía que hacer porque su gente desaparece”, argumentó Arámbula, enfatizando que su decisión no busca perjudicar a Luis Miguel, sino velar por el bienestar de sus hijos.

En cuanto a las acusaciones sobre la supuesta interferencia de Luis Miguel en la relación entre él y sus hijos, Aracely Arámbula fue categórica. “Eso se ha dicho de la parte contraria para no quedar mal, pero en ningún momento se le ha negado las puertas de la casa de mis hijos. Estuvimos durante la pandemia en Acapulco, él estuvo muy cerca y nunca los llamó”, aclaró la actriz.

Con estas declaraciones, Aracely Arámbula busca poner fin a la especulación y ofrecer su versión de los hechos, reafirmando su confianza en que la verdad prevalecerá. El público, según Arámbula, merece conocer la verdad detrás de esta situación legal que ha captado la atención de todos.