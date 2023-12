Alfredo Adame revela detalles impactantes sobre su salud mental

En una emotiva entrevista con Matilde Obregón, el reconocido actor mexicano Alfredo Adame ha decidido abrir las puertas de su mundo interior, revelando detalles desconocidos sobre su salud mental y desmitificando recientes controversias que han marcado su vida.

En un giro sorprendente, Adame confesó haber buscado ayuda profesional de una psiquiatra de confianza tras enfrentar diversas confrontaciones públicas y conflictos callejeros que evidenciaron la necesidad de una atención especializada. La especialista proporcionó un diagnóstico revelador: trastorno obsesivo-compulsivo (TOC). Adame compartió con sinceridad las palabras de la psiquiatra, quien le dijo: “Tu problema es que eres víctima de tu propio éxito. Lo único que tienes es un TOC”.

El actor no escatimó detalles al hablar sobre cómo el TOC afectó su salud mental, especialmente durante complicaciones fiscales con Hacienda que desencadenaron ansiedades desbordantes. La psiquiatra recetó clonazepam en gotas, un medicamento que resultó ser el bálsamo necesario para calmar sus síntomas y recuperar el control. “Hace unos años, por un asunto de Hacienda, tenía mucha ansiedad y angustia. Me mandó clonazepam en gotas por unos meses, y ya no era nada. Se me quitó todo ese rollo”, compartió el actor.

Publicidad

Publicidad

Desmitificando las críticas y controversias en las que ha estado envuelto, Adame aclaró con determinación que estas no están vinculadas a su trastorno obsesivo-compulsivo. “Luego la dejé, y todo el mundo diciendo que dejé de tomar mis gotas y me volví loco, no, nada. Ya duermo de maravilla y estoy muy feliz. Ahora me provocan, y ya no hago nada”, aseguró, desvinculando su vida pública de sus luchas internas.

La narrativa de Adame se entrelaza con la realidad al abordar la más reciente controversia: una agresión en Calzada de Tlalpan en febrero de 2023. El actor apareció en el aeropuerto con una evidente herida en la cabeza, resultado de un enfrentamiento donde fue atacado con palos. Según su versión, el conflicto surgió cuando un individuo lo acusó de dañar su automóvil, una acusación que Adame negó vehementemente.

Para comprender plenamente la historia de Alfredo Adame, es fundamental contextualizar el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC). Esta condición mental se caracteriza por pensamientos intrusivos y recurrentes (obsesiones) que generan ansiedad, así como comportamientos repetitivos (compulsiones) realizados en respuesta a estas obsesiones. La valiente revelación de Adame destaca la importancia de abordar la salud mental sin estigmatizaciones, ofreciendo una mirada compasiva hacia el actor y su trayectoria.