Daniel Bisogno revela detalles desgarradores de su hospitalización

En una reveladora entrevista con Yordi Rosado, el reconocido conductor Daniel Bisogno abrió su corazón para hablar sobre los momentos más difíciles que ha vivido en los últimos meses. Contrariando su costumbre de reservar exclusivas para su colega Pati Chapoy, Bisogno compartió detalles íntimos sobre su salud y sus temores más profundos.

En medio de lágrimas y confesiones, Daniel Bisogno reveló que su experiencia hospitalaria ha sido un verdadero calvario. En la entrevista, conocida como “He llorado tanto”, el conductor admitió que, durante su hospitalización, se enfrentó al desconcierto de los médicos al no poder encontrar un diagnóstico claro para sus problemas de salud.

Publicidad

Publicidad

El conductor, conocido como “El Muñe”, compartió con Yordi Rosado su miedo paralizante al no saber qué le sucedía, describiendo la sensación de debilidad física que lo invadió. Con lágrimas en los ojos, Bisogno confesó haberse despedido de su hija antes de ingresar a urgencias, sin entender la razón de su hospitalización, un momento que lo ha conmovido profundamente en los últimos meses.

“Tengo recuerdos vagos de escuchar a los doctores, oía voces de tranquilidad, tienes una hija, tú puedes. He llorado tanto, que me he quedado sin lágrimas, de verdad”, expresó el conductor, revelando la intensidad emocional que ha experimentado durante este difícil período.

Bisogno agradeció públicamente a uno de los mejores doctores del país por el éxito de su operación, que se volvió necesaria tras complicaciones inesperadas durante un procedimiento para abordar las várices. La vesícula del conductor se reventó, desencadenando una fuerte infección que lo llevó a pasar una semana en terapia media.

En una entrevista posterior con Pati Chapoy en ‘Ventaneando’, Daniel Bisogno admitió que su presencia en el hospital será constante en los próximos meses. Enfrenta “una lucha constante para estar bien”, revelando que la situación está relacionada con antecedentes médicos, como el problema de várices, que requiere controles regulares.

Esta impactante revelación sobre la salud de Daniel Bisogno deja a sus seguidores en vilo, ansiosos por conocer más detalles sobre la batalla que el conductor enfrenta para recuperar su bienestar. La incertidumbre y la emotividad de sus declaraciones dejan claro que, detrás de la pantalla, la vida de una figura pública puede ser un constante desafío, incluso para aquellos que nos acostumbramos a ver sonreír.