Andrés García preocupa a sus fanáticos tras aparatosa caída

A través de su canal oficial de YouTube, el actor Andrés García se ha mantenido cerca de sus más fieles seguidores, sin embargo, hace unas horas preocupó a sus seguidores al compartir un video alarmante en el que él mismo asegura que siente que está pasando por los últimos años de vida.

En el clip aparece Andrés García con una fuerte herida en la frente, donde se aprecia la sangre viva a través de la sutura que tiene en la cabeza. De acuerdo al mismo video, el actor sufrió una aparatosa caída que le provocó esta herida.

El clip es más alarmante por el título con el que decidió publicarlo en YouTube, pues se puede leer que dice: “Se acerca el final de la última leyenda del cine mexicano” y además agregó en la descripción que se encuentra decaído y cansado.

“Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevo mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final”, se puede leer en la descripción.