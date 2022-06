Anahí revela que se sometió una cirugía estética

Después de que Anahí sorprendiera a sus más fieles seguidores y a los fanáticos de Karol G al aparecer en el concierto que ofreció la colombiana durante este fin de semana en la Arena Ciudad de México, ha dado de qué hablar nuevamente.

Fue a través de sus historias breves de su cuenta oficial de Instagram, donde la cantante compartió que se sometió a una cirugía estética.

View this post on Instagram

Específicamente, Anahí se realizó una rinoplastia y además compartió al cirujano plástico encargado de realizar el trabajo, del cual se siente muy orgullosa y lo presumió con un mensaje donde sin miedo habló de la operación que se realizó.

“Hace unos días visité a mi Doc. A quien quiero muchísimo y le estoy eternamente agradecida. Sé que no se habla de esto y es siempre un misterio cuando alguien se hace algo, pero en esta vida a mi ya no me asustan las críticas. Amo mi nariz. Y por el contrario creo profundamente en la fuerza energética que tiene reconocer y agradecer a quien en la vida hace algo por ti. Así que, si quieren saber? Este señorón es el máster!”