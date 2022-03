Alicia Machado asegura que Gaby Spanic tiene mucho odio

Después de participar en el reality show de ‘La casa de los famosos’, Alicia Machado y Gaby Spanic se enfrentaron a una ruptura en su relación que trascendió la pantalla y desde entonces no han podido solucionar.

En varias ocasiones ambas han manifestado lo que piensan sobre esta amistad quebrantada, en una reciente entrevista para el programa ‘La mesa caliente’ de Telemundo, Alicia aseguró que Gaby Spanic tiene mucho odio.

Fue mientras le preguntaban qué opinaba sobre la nueva polémica que enfrenta Gaby Spanic con Gustavo Adolfo Infante que Alicia Machado, se limitó a decir que la actriz continúa en esos temas debido a que le ha costado superar muchas cosas.

“Como yo fui su amiga, donde siempre la protegía, la he apoyado siempre, por la misma razón y creo que esa misma razón ella es la que tiene que analizar y entender, porque tiene que superar muchas cosas, tiene mucho odio y eso no la deja ver lo maravillosa que es y el cariño que le tenemos muchas personas, porque ella no es mala persona”, reveló la actriz.