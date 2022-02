La hija de Alicia Machado le pide implantes de seno como regalo de XV años

La hija de Alicia Machado le hizo una extraña petición como regalo de XV años.

Fue para las cámaras del programa ‘Ventaneando’ que Alicia Machado explicó que su hija Dinorah, la dejó totalmente sorprendida porque le pidió ponerse implantes de seno y mejorar su imagen física.

La actriz le contestó rotundamente que no, mientras esté bajo su cuidado no le haría eso ya que es menor de edad y lo primero que tiene que hacer es a aceptarse y quererse a ella misma, pues recordó los problemas de autoestima que vivió como la bulimia, anorexia, así como trastornos de identidad.

También reconoció la batalla que viven las mujeres por los estereotipos que marca la sociedad, así como los estándares de belleza que figuras como ella deben seguir para mantenerse vigentes.

“En mi caso desde muy jovencita he estado expuesta a que me critiquen, a que me juzguen, estoy en un ambiente en el que me quieren guapa, me quieren sexy, mis fans así me conocen y es una presión fuerte para uno como figura pública”, relató.