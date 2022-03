Alejandra Guzmán confiesa que tuvo que tomar terapia tras sufrir depresión

Después de una larga espera, Alejandra Guzmán está preparada para su regreso a los escenarios.

Para el regreso de Alejandra Guzmán ofreció una conferencia de prensa donde abrió su corazón y habló de los temas que ha vivido en los últimos meses, como la pandemia, el contagio que la hizo reflexionar y también abordó temas de salud mental tras el distanciamiento con su hija Frida Sofía.

“A veces me he deprimido pero he pedido ayuda. Estoy con un neuropsiquiatra y ahorita por eso me ven diferente porque estoy tranquila, estoy bien, en paz, estoy meditando y haciendo todo lo posible para estar en paz, al final yo ya he tocado fondo en distintos rubros, pero el pedir ayuda es de grandes el saber decir, ok, necesito volver a ser yo”, recalcó Alejandra.