Rosalía se disfraza de reportera por un día para saber qué piensan de ella

La cantante española se encuentra en la promoción de su nuevo material discográfico llamando ‘Motomami’ el cual se está estrenando este viernes y para causar ruido ha hecho una gira de medios, incluso estuvo en nuestro país para ofrecer encuentros con la prensa.

Pero lo que está circulando en redes sociales es un sketch que realizó para el programa español ‘El Hormiguero’ en el que Rosalía, se disfrazó de reportera para salir a las calles de España y preguntarle a las personas qué opinan de ella misma.

Algunos de los entrevistados respondieron que no eran fanáticos de su música, otros reconocieron que antes les gustaba más lo que hacía la española y otras personas simplemente expresaron que no les agrada, como una señora que criticó su look.

“Esas uñas son de bruja, yo no sé dónde está la estéstica, estamos perdiendo todo”, expresó una mujer, mientras que otro señor de edad mayor le encantó su música y comenzó a bailar en plena calle.

Además ha trascendido en las últimas horas el zafarrancho que ocasionó en el aeropuerto de la Ciudad de México, tras citar a la prensa y llegar cuatro horas tarde, al menos eso dieron a conocer en el programa ‘Sale el sol’, quienes informaron que Rosalía no hizo ninguna declaración cuando fue captada llegando para irse de nuestro país.

Rosalía cambia radicalmente de look