Gaby Spanic manda indirecta a Alicia Machado

Aunque Alicia Machado y Gaby Spanic tenían una amistad, su convivencia dentro del reality show de Telemundo fracturó su relación. Después de que la ex Miss Universo lograra ganar el primer lugar y hablara sobre este alejamiento, confesó que tomaría tiempo.

Sin embargo, todo indica que las diferencias continúan aún fuera del reality, pues en una reciente entrevista que ofreció Gaby Spanic para el programa ‘Suelta la sopa’ admitió que no es una mujer rencorosa pero no dejó de mandar un par de indirectas a Machado por su participación en ‘La casa de los famosos’.

View this post on Instagram

Cuando el reportero le preguntó sobre la posibilidad de que se concretara un romance con algún compañero del reality, Spanic fue contundente.

“De mi parte no, yo no soy mujer así, tengo un hijo precioso que se siente orgulloso de su mamá y no yo digo que esas cosas se hacen en privado, yo nunca he entrado a un reality show, es primera vez, y tampoco tengo fama por meterme a la cama con cualquier otra persona en un reality show”, aunque cuando se le preguntó sobre la vida amorosa de Machcado, hizo una expresión de indiferencia.