The Weeknd y Rosalía hacen el remix de ‘Blinding Lights’

“Blinding Lights” se ha convertido en la canción del año, al ser una de las más escuchadas en Spotify.

Ahora el tema tiene un remix realizado a dueto con Rosalía y tiene partes cantadas en español. Sin duda alguna el canadiense sigue demostrando que su disco “After Hours” merecía un lugar en los Grammy, de acuerdo al portal TMZ, su ausencia de nominaciones es a que Abel Tesfaye, habría recibido un ultimátum, para presentar los GRAMMY y rechazar su presentación en el Super Bowl.

La colaboración fue estrenada a media noche con un vídeo con la letra de la canción, donde aparecen The Weeknd y Rosalía en una sesión de fotografías y en sus primeras horas de haberse estrenado ya rebasó un millón 400 mil reproducciones colocándose en el número uno de tendencias en YouTube.

A pesar de que Rosalía canta en español, es difícil saber qué canta y gracias a los subtítulos del vídeo se puede apreciar la letra, situación que usuarios de las redes sociales no dejaron pasar y opinaron al respecto: “English speakers: What did Rosalía say? Spanish speakers: What did Rosalía say? “, “Personas que hablan español: Qué dirá The Weeknd? Personas que también hablan español: Qué coño dice la Rosalia?”, son algunos de los mensajes que escribieron en los comentarios.