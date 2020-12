‘House of the Dragon’, precuela de ‘Game of Thrones’ inicia rodaje en 2021

Una de las series más exitosas sin duda alguna de HBO fue ‘Game of Thrones’ y los fanáticos de la misma esperan con ansias ver la precuela de la que ya ha sido revelado un primer vistazo.

Warner decidió liberar el primer vistazo de ‘House of the Dragon’, la esperada precuela de la serie, pero eso no fue todo además anunciaron que su rodaje comenzará en 2021.

Dragons are coming.#HouseoftheDragon begins production in 2021. pic.twitter.com/Bxl763FVdY — Game of Thrones (@GameOfThrones) December 3, 2020

Fue a través del Twiiter de ‘Game of Thrones’ que se revelaron estos primeros adelantos: “Vienen los dragones #Houseofthedragon comienza la producción en 2021”, se puede leer en el tuit junto a dos imágenes que muestran el arte conceptual de los dragones que veremos en la serie de HBO.

El proyecto va avanzado con lentitud debido a la pandemia por el coronavirus, pero sin duda esta noticia emocionó a millones de seguidores en el mundo.

‘House of the Dragon’ fue creada por George R. R. Martin y Ryan Condal, sin embargo, la implicación de Martin, será limitada ya que se centrará en terminar la saga literaria que adaptaba ‘Game of Thrones’. Por otro lado, Condal será el showrunner, junto a Miguel Sapochnik, quien también dirigirá el primer episodio de la serie y varios más de esta primera temporada.

Otro dato que se ha revelado es que Paddy Considine le dará vida al rey Viserys I Targaryen, aunque HBO aún debe de anunciar quiénes acompañarán al actor al frente del reparto.