Camila Cabello estrena el candente video “KU LO SA”

Una vez más Camila Cabello está demostrando su versatilidad a la hora de lanzar nuevos temas y con su reciente remix de ‘Kulosa’ junto a Oxlade, uno de los artistas emergentes africanos más importantes del momento.

El tema ya está disponible en todas las plataformas musicales.

“Cuando Oxlade me dijo que quería que remezclara esta canción con él, me emocioné muchísimo. El afrobeat es probablemente el género músical que más escucho y tengo el mayor respeto por Oxlade como compositor y artista. Me metí en la cabina y escribí mi parte en una hora. Fue tan fácil y divertido que me encanta esta canción. Espero que os guste tanto como a mí” detalló Camila recientemente sobre la colaboración.