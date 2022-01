The Weeknd anuncia su nuevo disco en el que Jim Carrey colabora

Después de una larga espera, y varios adelantos, el canadiense Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd ha dado a conocer el nombre de su nuevo material discográfico y su fecha de lanzamiento.

Se trata de “Dawn FM”, un álbum que además incluirá colaboraciones con el actor Jim Carrey, con el compositor Quincy Jones, el productor Tyler, the creator, Lil Wayne, Oneohtrix Point Never además, este material promete ser una obra visual al igual que “After Hours”.

“Dawn FM”, se estrenará este viernes 7 de enero, después de que en agosto del año pasado lanzara “Take my breath”, el primer sencillo de este material.

Por su parte, Jim Carrey ha compartido un mensaje especial para sus seguidores a través de su cuenta verificiada de Twitter, sobre el disco del canadiense.

I listened to Dawn FM with my good friend Abel @theweeknd last night. It was deep and elegant and it danced me around the room. I’m thrilled to play a part in his symphony. ;^• https://t.co/FV2LoKLYVX

— Jim Carrey (@JimCarrey) January 3, 2022