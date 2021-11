‘Blinding Ligths’ de The Weeknd es elegida la mejor canción de la historia

‘Blinding Lights’ de The Weeknd ha sido elegida por Billboard como la mejor canción del mundo de todos los tiempos.

De acuerdo con la revista Billboard, el sencillo de The Weeknd permaneció en el primer puesto de las listas de popularidad por 90 semanas, es decir a lo largo de dos años.

‘Blinding Lights’ pertenece al álbum ‘After Hours’ y fue lanzada en 2019.

La revista Billboard ha sido reconocida desde sus inicios en 1894 como una voz autorizada dentro de la industria y el mundo musical. Este importante medio publica una lista de las mejores canciones de la historia. Y en la última de ellas, hay una nueva ganadora que has desbancado a un clásico de los años 60.

“Blinding Lights” is now the top Billboard #Hot100 song of all time. 💯 In Billboard's latest cover story, @TheWeeknd and his collaborators reveal just how they made history.

Read the full cover story here: https://t.co/AzeT5MVd5M pic.twitter.com/O4vqE7oVRc

— billboard (@billboard) November 23, 2021