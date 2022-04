Shakira y Rauw Alejandro se unen en una nueva colaboración

La cantante colombiana sabe perfectamente cómo mantenerse vigente, a lo largo de su carrera ha demostrado lo versátil que puede ser al cambiar de género y al realizar las colaboraciones más exitosas.

Ahora Shakira sorprendió al anunciar un nuevo tema a lado del puertorriqueño Rauw Alejandro. Fue a través de sus cuentas verificadas de Instagram y Facebbok que la interprete anunció esta nueva colaboración llamada “Te felicito”.

“Feliz de anunciarles el lanzamiento de mi nuevo sencillo #TeFelicito – con @rauwalejandro – este 22 DE ABRIL. 🤖 Excited to announce that my new single #TeFelicito – with @rauwalejandro – is out April 22. Pre-save at link in bio”, se puede leer en la descripción que compartió la interprete junto a la siguiente imagen.