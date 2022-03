Shakira confiesa motivos por los que discute con Gerard Piqué

La colombiana confesó en una reciente entrevista que las diferencias culturales son las que han hecho que ambos lleguen a discutir.

A pesar de que se han convertido en una de las parejas favoritas del momento, Shakira y Gerard Piqué suelen tener diferencias como cualquiera, pero la cantante ha ventilado cuál es la razón por la que se han llegado a pelear.

Fue para el podcast Planet Weirdo que conduce la presentadora Holly H. donde la intérprete de 45 años reveló detalles sobre la manera en que cada uno se relaciona con los horarios y es en dónde hay fricción.

“Mi pobre marido, mi novio, mi papá, como quieras llamarlo, tiene que esperarme tanto tiempo. Está cansado de esperar. Porque la hora colombiana no es la misma que la catalana, la española”, expresó entre risas.

Y es que Shakira explicó que debido al entrenamiento de Piqué en el FC Barcelona desde 2008, está acostumbrado a la disciplina en cuanto a horarios y un régimen estrictos, contrario a ella.

“Su mente está estructurada así y la mía… me he vuelto mucho más puntual desde que lo conocí. Las veces que realmente nos peleamos es porque yo llego tarde y él me espera despierto”, contó en entrevista la colombiana.