Luis Fonsi rinde tributo a Sound by Four y el tema “A puro Dolor”

El nuevo sencillo de Luis Fonsi es un verdadero homenaje al éxito “A puro dolor” que justo este 2021 cumple 20 años.

Esta colaboración la realizó el cantante junto al rapero puertorriqueño Rauw Alejandro, quien también ha trabajado junto a Selena Gomez. Fonsi tomó fragmentos importantes de la canción original para el sencillo “Vacío”.

“No es un remake, no es un remix. Solo tiene algunos momentos en los que dices ‘eh, me suena’. Especialmente porque las nuevas generaciones no han escuchado “A Puro Dolor”, o la han escuchado, pero no sabes decir cuál es”, explicó el cantante a Billboard.