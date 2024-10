Vera Farmiga sorprende al mundo al lanzarse como vocalista de metal

Vera Farmiga, la aclamada actriz conocida por su papel protagónico en la exitosa saga de terror “El Conjuro”, ha dado un emocionante giro a su carrera al convertirse en la vocalista de la banda de metal alternativo “The Yagas”. Este nuevo proyecto musical, que rinde homenaje a la enigmática figura de Baba Yaga del folclore eslavo, acaba de lanzar su primer sencillo titulado “The Crying Room”.

A través de sus redes sociales, Farmiga anunció su incursión en la música, expresando su entusiasmo por esta nueva faceta. “The Crying Room” no solo marca su debut como cantante, sino que también aborda profundas temáticas como la liberación emocional y la lucha interna entre la luz y la oscuridad que todos enfrentamos. En sus propias palabras, la actriz señala: “Los humanos somos capaces de quedarnos atrapados en nuestras sombras de vez en cuando. Es en este equilibrio de las dualidades que tenemos la oportunidad de mirar profundamente en nuestros corazones”.

El sencillo, que cuenta con la colaboración de Eugene Hütz, vocalista de la banda de gypsy punk Gogol Bordello, viene acompañado de un video musical filmado en los hermosos paisajes del norte de Nueva York. Este clip no solo destaca el talento de Farmiga como directora, sino que también rinde homenaje a sus raíces ucranianas, algo que la actriz no ha dejado de lado, vinculado con Razom For Ukraine, una organización dedicada a ayudar a los afectados por la guerra.

“The Yagas” no es solo un proyecto de Farmiga; la banda también incluye a su esposo Renn Hawkey, extecladista de Deadsy, y a un equipo de músicos experimentados: Jason Bowman (batería), Mark Visconti (guitarra) y Mike Davis (bajo). Con su primer álbum programado para lanzarse en 2025, las expectativas son altas, especialmente tras el éxito de este primer sencillo.

Cabe recordar que Vera ya había incursionado en el rock pesado previamente, al realizar un cover de “Duality” de Slipknot, donde sorprendió a sus seguidores con su poderosa voz. Mientras tanto, la actriz se encuentra en plena filmación de “El Conjuro: el último rito”, la cuarta y última entrega de la franquicia, que llegará a las salas de cine en septiembre de 2025.

Sin duda, esta nueva etapa de Vera Farmiga promete ser tan impactante como sus actuaciones en la pantalla grande, y sus seguidores están ansiosos por ver cómo se desenvuelve en el mundo de la música metal. ¡Estaremos atentos a su evolución en esta emocionante aventura!