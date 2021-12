¿Shawn Mendes habla de su ruptura con Camila Cabello en “It’ll Be Ok”?

Desde que se dio a conocer que Shawn Mendes y Camila Cabello terminaban su relación han surgido algunos detalles de ambas partes sobre las razones por las que decidieron ponerle fin a su romance que duró dos años.

Y por supuesto que la música es la forma de expresión que algunos artistas usan para liberar sus sentimientos, en este caso, el fandom de ambas estrellas ha encontrado algunos versos que encuentran sentido a cómo se siente Shawn tras su ruptura amorosa.

“El amor entre ambos era más fuerte que nunca”, aseguraban en su comunicado que colgaron en redes sociales, sin embargo, siempre hay quien la pasa menos mal en una separación. Mendes habría dado su versión con la canción “It’ll Be Ok” que en español significa “estará bien”.

La letra de la canción ha desatado una serie de reacciones a través de Twitter.

pov: you're listening it'll be okay by shawn mendes pic.twitter.com/2EVEPom8FS — mela ; lal 🇦🇷 (@stillxwnder) December 2, 2021

it’ll be okay by shawn mendes pic.twitter.com/gO4tODfkeO — georgia (@shittokindaok) December 2, 2021

pov: you're listening to it'll be okay by Shawn Mendes pic.twitter.com/iI5cNeEcko — Mariana ✨ stream it'll be okay (@itsmemiana_) December 2, 2021

