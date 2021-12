Bad Bunny es el artista más escuchado en 2021 en Spotify

Por segundo año consecutivo, el reggaetonero Bad Bunny es el artista más escuchado del mundo en Spotify.

La plataforma de ‘streaming’ dio a conocer la noticia este miércoles durante la revelación de su campaña anual Wrapped, una experiencia interactiva en la que usuarios pueden descubrir cuál fue el artista que más escucharon durante el año. Destaca este “nuevo récord mundial” del artista de puertorriqueño.

View this post on Instagram

Bad Bunny ocupa este lugar con más 9.100 millones de reproducciones en Spotify y es el único artista latino en liderar esta posición en años consecutivos.

En segunda posición se encuentra la cantante y compositora Taylor Swift, mientras que en tercer lugar, por primera vez en el ranking, el grupo surcoreano BTS.

We’ll remember this day in history all too well. Congratulations @taylorswift13 ❤️ pic.twitter.com/rwm7iwLldx

— Spotify (@Spotify) November 13, 2021