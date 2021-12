Ahora se puede alquilar la casa real de ‘Mi pobre angelito’

Por fin ha llegado diciembre y con esto la magia de la Navidad que conlleva ver películas de la época y definitivamente ‘Home Alone’, reconocida en Latinoamércia como ‘Mi pobre angelito’ es una de las favoritas y se ha convertido en un clásico de 1990, pero imagina poder rentar la casa para vivir la experiencia navideña.

Esto ya es una realidad y ahora los fanáticos del filme podrán alojarse en la casa que sirvió como hogar de los McCallister y que se ubica en Lincoln Avenue, 671 en Winnetka, Illinois.

Aunque ya es sabido que el exterior de la casa sirvió únicamente para esas tomas y el interior se filmó en una escuela, quienes adquirieron este bien para ponerlo en renta, decidieron replicar al máximo sus interiores para quienes lo visiten puedan sentirse dentro de la película.

La casa de ‘Mi pobre angelito’ pronto estará disponible para alquilar a través de Airbnb, quien tiene al hermano mayor de Kevin, Buzz McCallister, como el ‘anfitrión’ de la casa.

“Puede que no me recuerdes como particularmente complaciente, pero he crecido y estaría feliz de compartir la casa de mi familia, incluso mi pizza, contigo en esta temporada navideña. Intenta no dejar que mi tarántula, Axl, se suelte esta vez”, se puede leer en la página de Airbnb.