Aquí está la lista completa de los MTV VMA 2021

Este fin de semana, se llevaron acabo los premios MTV VMA 2021 y por supuesto, hubo momentos que robaron los reflectores de la noche.

Los premios fueron entregados en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York y aunque hubo ganadores dentro del recinto, Machine Gun Kelly, protagonizó a la entrada un explosivo encuentro con Conor McGregor, quien intentó golpearlo al inicio de la ceremonia.

Imagine all the gays coming after Conor McGregor if he punched Meghan Fox pic.twitter.com/WdrKpcYRu2 — ellen (@Iidas_calves) September 13, 2021

Pero fueron los Foo Fighters quienes encendieron y finalizaron con la gran noche, con su tema “Everlong’ y por supuesto, confirmaron porque son una leyenda del escenario.

El turno de Camila Cabello, llegó casi al final de la noche con su nuevo sencillo “Don’t Go Yet”, de su álbum ‘Familia’, el cual debutó en los MTV como un ritmo latino y lleno de sabor, algo que mejoró la noche de varios de sus fanáticos.

Ainda não superei essa performance de “Don’t Go Yet”. Camila Cabello serve excelência em cada apresentação. Uma das melhores nesse quesito entre as novatas e digo isso com toda tranquilidade. pic.twitter.com/ay3J5gWbvI — jão | good ones (@joaojaneholland) September 13, 2021

Otro de los artistas más esperados de la noche fue Shawn Mendes, quien presentó “Summer of love”, una canción producida por Tainy, confirmando que además de tener a la novia más guapa y talentosa del momento, está completamente entregado a su público.

Don't EVER wanna wake up from the daydream that is @ShawnMendes and @Tainy's #VMA performance of "Summer of Love." ☀️ ✨ pic.twitter.com/NBHs4YQyfp — MTV (@MTV) September 13, 2021

Doja Cat también fue otra de las famosas que se presentó en el escenario de los MTV y por supuesto, enamoró a todos los seguidores, que desde el inicio quedaron impactados con su silla en la cabeza.

Get yourself a #VMA host who also delivers an INCREDIBLE performance. @DojaCat, you are everything. 💌 pic.twitter.com/7pjrJegFtG — MTV (@MTV) September 13, 2021

Ed Sheeran también hizo una presentación sorpresa y tras esto, Lil Las X y Jack Harlow aparecieron con “Industry baby”. Kacey Musgraves se presentó con “Star-crossed”, mientras que Olivia Rodrigo, hizo una aparición con su tema “Good 4 U” y la encargada de animar la ceremonia antes del inicio de los MTV fue Kim Petras.

Esta es la lista completada de los ganadores:

Video del año: Lil Nas X – “Montero (Call Me By Your Name”.

Lil Nas X – “Montero (Call Me By Your Name”. Artista del año: Justin Bieber.

Justin Bieber. Canción del año: Olivia Rodrigo – “Drivers License”.

Olivia Rodrigo – “Drivers License”. Mejor Artista Nuevo: Olivia Rodrigo.

Olivia Rodrigo. Actuación Push del Año: Mayo 2021 – Olivia Rodrigo (“Drivers License”).

Mayo 2021 – Olivia Rodrigo (“Drivers License”). Mejor Colaboración: Dona Cat ft. SZA – “Kiss Me More”.

Dona Cat ft. SZA – “Kiss Me More”. Mejor Pop: Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon – “Peaches”.

Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon – “Peaches”. Mejor Hip-Hop: Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A. – “FRANCHISE”.

Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A. – “FRANCHISE”. Mejor Rock: John Mayer – “Last Train Home”.

John Mayer – “Last Train Home”. Mejor Alternativo: Machine Gun Kelly ft. Blackbear – “My Ex’s Best Friend”.

Machine Gun Kelly ft. Blackbear – “My Ex’s Best Friend”. Mejor Latino: Billie Eilish & Rosalía – “Lo Vas A Olvidar”.

Billie Eilish & Rosalía – “Lo Vas A Olvidar”. Mejor K-Pop: BTS – “Butter”.

BTS – “Butter”. Video For Good: Billie Eilish – “Your Power”.

Billie Eilish – “Your Power”. Mejor Coreografía: Harry Styles – “Treat People With Kindness” (Coreografía de Paul Roberts).

