Turistas buscaban cerveza y terminan en mansión de un jeque en Qatar

A través de las redes sociales se ha viralizado el caso de unos turistas que al estar en tierras mundialistas y buscar cervezas, se encontraron en una situación increíble, pues terminaron en una mansión de un jeque y hasta conocieron su exótica mascota.

En el clip se aprecia a un joven británico que, identificado en redes como Alex Sullivan, que según su relato, él y su amigo estaban a la ‘caza’ de bebidas alcohólicas pero conocieron a dos locales que los invitaron a pasear en su auto.

Sin pensarlo, llegaron a un palacio lleno de auténticos lujos, además de mostrar el lujoso lugar, los jóvenes aparecieron jugando con un cachorro de león que los dejó atónitos.

“Anoche conocimos a uno de los hijos del jeque y nos llevó al palacio, tenía leones y todo”, expresa el joven en su video.

The two Everton fans who went looking for beers and ended up in a Sheikhs palace chilling with a lion. 🤣🇶🇦 pic.twitter.com/IvIBDpCOLu

— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) November 21, 2022