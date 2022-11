Captan extraño comportamiento en ovejas que caminan en círculo por días

A través de las redes sociales está circulando un video que ha causado revuelo debido al extraño comportamiento de decenas de ovejas que fueron captadas caminando en círculo dentro de un corral de una granja.

Los hechos ocurrieron en Mongolia Interior, una región al norte de China.

El video fue grabado por una cámara de seguridad y en otra toma captada con una cámara de un celular aparecen las ovejas caminando en circulo de día.

De acuerdo a con el medio ‘People’s Daily China’ los reportes que difundieron el clip, el misterioso comportamiento del rebaño de ovejas duró diez días, por lo que ha causado impacto entre los usuarios de las redes sociales, pues se desconoce el motivo de este extraño suceso.

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK

— People's Daily, China (@PDChina) November 16, 2022