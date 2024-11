Joven cantante del metro sorprende con su voz idéntica a la de Luis Miguel

En un mundo donde las redes sociales están llenas de talento emergente, un joven chileno ha conquistado Internet al ser comparado con uno de los artistas más icónicos de la música latina, Luis Miguel. Bray Onn, conocido por sus seguidores en TikTok, ha hecho ruido en la plataforma tras un video donde canta “Entrégate” en un vagón de metro. Lo que ha llamado la atención de miles de personas es la sorprendente similitud de su voz con la del “Sol de México”, lo que ha provocado una avalancha de comentarios de admiración y asombro.

El clip, que ya acumula millones de vistas, muestra a Bray Onn acompañado de un amigo que sostiene la bocina con la pista, mientras el joven interpreta la emblemática canción. Su talento ha generado una gran ola de comentarios, muchos de los cuales aseguran que el joven podría ser un “hijo perdido” de Luis Miguel debido al inconfundible parecido vocal, incluso algunos afirman que su voz supera la del propio cantante. “Perfección en un solo video, cantas hermoso”, comenta un fan; otros no dudan en asegurar: “Ya era hora que hubiera un Luismi nuevo” y “Parece que Luis Miguel tiene un hijo secreto”.

A pesar de no contar con un gran escenario, Bray Onn ha logrado cautivar a su audiencia, no solo por su imitación de Luis Miguel, sino también por sus versiones de otros artistas como Bruno Mars y Christian Castro. Este joven talento, quien también está practicando para participar en el programa chileno Mi nombre es, ha encontrado en las redes sociales una plataforma para mostrar su destreza vocal, que no se limita a las imitaciones, ya que también es compositor y cantante de sus propios temas.

Bray Onn ha compartido más videos de su experiencia en el metro y promete seguir sorprendiendo a sus seguidores. A través de su carisma y habilidad vocal, está logrando que su voz sea reconocida en todo el mundo, y sus videos siguen sumando miles de vistas cada día. Sin duda, un fenómeno de redes que podría llevarlo mucho más lejos.