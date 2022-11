Paola Rojas vuelve a recordar la polémica con su ex esposo Zague

La conductora abordó nuevamente el escándalo de Zague durante una reciente entrevista en la que no pudo evitar las lágrimas, pues asegura que sintió mucha vergüenza.

Fue en una charla con Isabel Lascurain, donde Paola Rojas aseguró que hizo todo lo posible por mantenerse conectada con su trabajo por las emociones que sentía y aunque trató de evitar el tema, la atención se había volcado hacia ella de manera violenta.

Rojas vivió una verdadera tormenta por el video íntimo que se filtró de Luis Roberto Alves ‘Zague’, recibiendo comentarios incómodos por la infidelidad de su ex esposo, pero aseguró que todo el tiempo intentó proteger a sus hijos de comentarios o acciones que los pudieran dañar.

“Me movilizó la responsabilidad. O sea, yo tengo que ir a trabajar y no hay pretextos para no hacerlo, pero creo que hay algo todavía más profundo y es que no tengo por qué sentir vergüenza; sin embargo la sentía profunda. Sentía mucha vergüenza”.