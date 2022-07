Six Flags publica intrigante video en la madrugada

La mañana de este miércoles 20 de julio usuarios de las redes sociales se llenaron de intriga después de ver el video que se publicó en la cuenta verificada del parque de atracciones Six Flags México, causando toda clase de reacciones y comentarios.

El extraño clip confundió a los usuarios de Instagram, plataforma donde fue colgado el clip y que ha trascendido a otras redes sociales como Twitter.

Se trata de un video que dura un poco más de dos minutos, mismo que inició siendo una transmisión en vivo y posteriormente publicado en la red social, en dicho material se aprecian los pies del autor mientras jadea por ir corriendo.

De acuerdo a las opiniones de usuarios en la plataforma, el joven estaba huyendo de algo, finalmente el clip termina debido a que el celular con el que fue realizado termina en el piso y no hay más detalles al respecto, razón por la que han comenzado las especulaciones.

Algunos creen que se trata de una campaña para promocionar el próximo Festival del Terror que se realiza en el parque en los meses de octubre y noviembre.

“Se escuchaban como que pegaban fuerte Noo”, “Me preocupa que esté en peligro y que no se trate de un spoiler del festival de terror…”, “Iba corriendo sin saber que se activó su cámara 😂”, “No suena como teaster de el festival del terror”, “ESE LUGAR CLARAMENTE NO ES SIX, sin dudas no es del show”, “Que buena publicidad oigaaaaaa”, “Alguien sabe qué onda?”, “No parece sixflags 🤨”, son algunos de los comentarios.