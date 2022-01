Mujer viaja con su novio y se encuentra con su esposo en la misma combi

A través de Facebook se ha viralizado un vídeo que muestra una incómoda situación que vivió una mujer que viajaba en una combi con su novio pero se encuentra a su esposo.

El clip fue grabado por un hombre que viajaba a bordo del mismo transporte público y quedó totalmente intrigado debido a que la mujer no sabía a quién elegir, ya que su esposo estaba dispuesto a perdonar la infidelidad, mientras que su amante intentaba convencerla de quedarse con él.

En el vídeo se aprecia como el marido la confronta ante su engaño pues ya le habían advertido. El amante decide confirmar su relación y asegurar que ella lo había elegido a él, por lo que el esposo le dice a su mujer, que el hombre está casado y no ha dejado a su esposa.

La mujer al escuchar esto comienza a dudar sobre su relación y ante la propuesta de su esposo de regresar con él, no sabe a quién elegir: “Ya estoy dudando, por qué dijiste que habías dejado a tu esposa. Ya no sé con quién”. Finalmente, el hombre que grabó no logró enterarse con quién se quedará la mujer pues su esposa le insiste en bajar en su parada.