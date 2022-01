Jamie Lynn no quería que la tutela de Britney Spears terminara

Después de que se hiciera evidente la tensa relación entre Britney Spears y Jamie Lynn, el ex mánager de la ‘Princesa del pop’ ha mostrado su apoyo incondicional a la cantante y recientemente desenmascaró a su hermana menor.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter, que Sam Lutfi, gran amigo de Britney, reveló la verdad después del pleito entre la cantante y Jamie Lynn, asegurando que en realidad nunca le brindó el apoyo que menciona en su libro, en el que habla de su vida privada.

The only one I felt may have agreed with me was Lynne but that was short lived. JL was a staunch advocate of her dad's and the cship. JL yelled at me not in a million years will her sister be free. I wanted no involvement in any of it, I knew Britney was suffering and needed help

